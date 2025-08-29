Александър Зверев, въпреки болките в гърба, елиминира британец, Томи Пол и Алекс де Минор с победи на Откритото първенство на САЩ по тенис

Германецът Александър Зверев записа втората си победа на Откритото първенство на САЩ по тенис тази година, след като се справи в три сега с британеца Джейкъб Фърнли с 6:4, 6:4, 6:4.

Но макар и да изглежда сравнително гладка победа, той призна, че е имал здравословен проблем – играе с болки в гърба и допълни, че дискомфортът вероятно ще продължи през следващите две седмици. Когато го попитаха обаче в какво точно се състои травмата и защо не може да се реши бързо, той отвърна, че "гърбът все още му създава дискомфорт, но не става дума за мускулен проблем".

И в събота той ще се изправи срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим за място в четвъртия кръг, докато продължава стремежа си към първа титла от Големия шлем. Оже-Алиасим елиминира Роман Сафиулин с 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) за да спечели два поредни мача от турнир от Големия шлем за първи път, откакто се класира за четвъртия кръг на Ролан Гарос миналата година.

Зверев говори за първи път по този проблем в гърба по време на подгряващия турнир в Синсинати, предполагайки, че е резултат от прекомерно приемане на обезболяващи.

В първия сет Зверев направи ранен проблив, след което защити подаването си в деветия гейм, спасявайки две точки за пробив и накрая от първата си възможност взе и частта. Вторият сет беше доста по-равностоен, като двамата размениха по един пробив, преди Зверев да наложи волята си в заключителните моменти.

Третата част тръгна лошо за британеца, но публиката окуражаваше Фърнли, който й се отблагодари и спаси пет мачбола. Така той спря изоставането си от 1:5 и направи резултата 4:5 с маратонски и пълен с драма девети гейм. Той направи няколко зрелищни удара, включително бекхенд с скок по линията, който предизвика аплодисменти от Зверев. Спаси и четири мач-бола, за да осигури още един гейм за публиката.

“Откъде се появи това, човече? Добре изиграно“, каза Зверев след мача на мрежата при ръкостискането с намиращия се на 60-о място в ранглистата на АТР Фърнли.

Но третият британски тенисист в ранглистата се оплака и от малко надменното поведение на германеца, което забелязал още в Австралия, но било типично и за другите големи звезди на играта.

Фърнли разкри след това, че Зверев го е накарал да чака повече от 10 минути, преди играчите да се отправят към стадион "Луис Армстронг“, казвайки: "Донякъде го очаквах. Същото беше и в Австралия и той винаги казва: "О, съжалявам за това". Но той знае много добре какво прави. Същото беше и с Новак Джокович на Уимбълдън. Те не бързат. Не знам дали е в рамките на правилата или не. Всъщност не знам какво е правилото. Ако ме извикат, се появявам. Отнема малко време, защото правиш 20-минутна загрявка и след това стоиш там“.

В мач, който продължи четири часа и половина и продължи до ранните часове на петъчния ден Томи Пол (САЩ) се справи с португалеца Нуно Боржеш с 3:2 сета или 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 5:7, 7:5.

Пол спечели първите два сета и имаше няколко мачбола, за да завърши в три сета. Вместо това той загуби третия и четвъртия сет и движеше се равностойно в петия, след като поведе с 3:0. Американецът, поставен под номер 14, проби Боржеш за последен път в оспорвана битка в 12-ия гейм за победа и последна точка в мача, която му гарантира победата.

"Беше страхотно. Беше емоционално влакче на ужасите, със сигурност. Естествено, че съм щастлив от победата, колкото и да ми струва като усилия", каза Томи Пол, който в третия кръг ще играе с намиращия се на 23 в основната схема Александър Бублик.

Осмият поставен Алекс де Минор (Австралия) също върви напред с убедителна победа с 6:2, 6:4, 6:2 срещу японеца Шинтаро Мочизуки . Австралиецът, който допусна само 23 непредизвикани грешки в сравнение с 50-те на Мочизуки, ще се изправи срещу Даниел Алтмайер. Германецът спаси мачбол при резултат 4:5, 30-40 в петия сет, за да победи 26-ия поставен Стефанос Циципас (Гърция) със 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5, за да повтори сценария с успех в пет сета от първия кръг.