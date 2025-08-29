Увеличават се пациентите с хипертонични, стенокардни кризи и оплаквания в сърдечно съдовата система в шуменската болница

Увеличават се пациентите с хипертонични кризи, стенокардни кризи и оплаквания в сърдечно съдовата система в горещия сезон, съобщиха от пресцентъра на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен.

Типични са заболявания, свързани с остри чревни инфекции, както и бактериални нелеки инфекции, проявяващи се с гадене, многократни повръщания и стомашни разстройства, които в дните с много висока температура водят до допълнително обезводняване, ниско кръвно налягане, общо увреждане на организма. Това налага пренасочването на пациентите към Инфекциозно отделение, коментира началникът на Спешно отделение в шуменската болница д-р Петко Загорчев, цитиран от пресцентъра на лечебното заведение.

Няма съществена промяна в честотата на болните с остър инфаркт, остри инсулти. При тях има трайна тенденция към бавно повишаване на броя и снижаване на възрастовите граници. Вече не са редки случаите, когато пациенти между 35 и 40 години се диагностицират с остър инфаркт на миокарда, уточни д-р Загорчев.

По един-два колапса на ден са установени при възрастни пациенти, които са решили да се разходят по обед, независимо от високите температури. „С подходящи вливания всички се възстановиха. За щастие нито един от регистрираните случаи не завърши фатално“, отбеляза д-р Загорчев. Характерни за топлия сезон са интоксикациите от храна, поясни началникът на Спешното отделение. Той даде конкретен пример, когато в шест болници в Сливен, Ямбол, Търговище, Варна и Шумен и Омуртаг бяха настанени пострадали от хранително натравяне от сватба.

Ухапванията от насекоми са типично много за този сезон, каза д-р Загорчев. На ден през Спешното отделение преминават четирима, петима пациенти, половината от които са деца. Това налага хоспитализация в Детско отделение. При някои от малките пациенти има ухапвания от земни пчели, които са болезнени с по-тежка алергична реакция. Няма завишаване на процента пациенти с вирусни заболявания от типа на ковид, което се наблюдава в съседни държави като Гърция и морбили в Румъния, съобщи лекарят.

Проблем за отделението представляват неосигурени пациенти, които нямат здравни осигуровки и са без личен лекар, гастарбайтери, здравно неосигурени и в чужбина. Д-р Загорчев подчерта, че неспешните пациенти трябва да изчакват, тъй като приоритетни са случаите с инфаркти, инсулти и деца.

Над 100-110 пациенти преминават през Спешното отделение на МБАЛ - Шумен за едно денонощие. Това на практика означава, че на всеки 10 минути се обслужва по един пациент. Не малък брой през лятото са и онкологичните пациенти, които търсят помощ. „Никога не сме отказвали да бъдат прегледани, да бъдат обезболени и обслужени при нужда, докато се подготвят за прием в Палеативното отделение на Онкологичния комплекс“, отбеляза началникът на Спешното отделение.

Спешното отделение и болницата в Шумен са натоварени с пациенти, които пристигат от цяла Североизточна България. Те са пренасочени от болниците там, които нямат съответните структури и специалисти. Има и опити за физическа агресия в Спешното отделение. По думите на д-р Загорчев, с наличната охрана, макар и недостатъчна, и с помощта на органите на реда персоналът на отделението успява да се справи.

Районът на болничното заведение е включен в регулярния обход на полицейските екипи, които денонощно осъществяват патрулно-постова дейност с цел недопускане на нарушаване на обществения реди и пресичане на престъпни деяния. Продължава очакването за ремонт на Спешното отделение по европейски проект за модернизиране на спешната помощ. Министерството на здравеопазването неколкократно обявява обществена поръчка за ремонта, но и до момента реални действия не са предприемани, допълват от пресцентъра на МБАЛ - Шумен.

БТА припомня, че на 28 юли започна ремонтът на четвъртия етаж в МБАЛ - Шумен, определен за пребазиране на Детското отделение. Петима специалисти вече работят в МБАЛ-Шумен, след като успешно защитиха специалност пред Държавна изпитна комисия. Практическото им обучение премина в отделенията на лечебното заведение, съобщиха от шуменската болница през юли т.г.