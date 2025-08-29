Руският композитор Родион Шчедрин почина на 92-годишна възраст

Известният руски композитор Родион Шчедрин, автор на световноизвестни балети, е починал тази нощ на 92-годишна възраст, съобщи Болшой театър в Москва, цитиран от АФП.

„Един от най-големите съвременни гении, чиито опери, балети и симфонии се изпълняват от десетилетия на най-големите световни сцени, е починал през нощта“, се казва в изявлението на Болшой театър.

„Родион Шчедрин е уникално явление и цяла епоха в живота на световната музикална култура“, се подчертава в съобщението, в което се изразява съжаление за „огромната трагедия“ и „непоправимата загуба“ за артистичния свят.

Роден на 16 декември 1932 г. в Москва, композиторът става известен с „Кармен сюита“ – балетна музика, написана през 1967 г., която изстрелва съпругата му, прочутата руска балерина Мая Плисецкая (1925 - 2015), на сцената на Болшой театър.

Вдъхновен от приказките и класическата руска литература, Шчедрин композира и балетите „Конче вихрогонче“, „Ана Каренина“ (по Толстой) и „Чайка“ (по Антон Чехов).

Автор на операта „Лолита“, композирана по романа на Набоков, чиято световна премиера се състоя през 1994 г. в Стокхолм, той се отличава и със своите симфонии и концерти за пиано и оркестър, изпълнявани както в Европа, така и в Азия и САЩ.

С над 80 произведения в своя актив, „безценното художествено наследство на Шчедрин винаги намира отзвук в сърцата на публиката“, подчертава Болшой театър.