Ретроспективна изложба на проф. Панайот Панайотов представя духа на ХХ век

София,  
29.08.2025 08:39
Ретроспективна изложба „Духът на една епоха в живописта на проф. Панайот Панайотов (1909-1986)“ ще бъде открита на 2 септември, съобщават от музея-галерия „Анел“, домакин на събитието.

Куратор е Пламена Димитрова-Рачева, а мотото, което фокусира посланието на изложбата, е формулирано от Ренар – „Стилът е забраната на всички стилове“.

Проф. Панайот Панайотов е един от ярките представители на българската живопис от ХХ век, дългогодишен преподавател и ректор на Националната художествена академия. Експозицията включва произведения от различни периоди на неговото творчество – портрети, пейзажи и натюрморти. Акцент е „Автопортретът в ателието“ (1939) – символичен разказ за света на художника, в който около строгия и съсредоточен образ се разгръщат метафори на живота, сетивността и преходността.

Сред платната се открояват динамични пейзажи – от селски сцени с коне и животни до драматични гледки като „На път пред буря“, където природата надмогва човека и се превръща в психологическа метафора. Сочната фактура и богатата колоритна гама превръщат картините в пулс на живота – искрени, витални и непосредствени, казва Пламена Димитрова-Рачева.

По думите ѝ изложбата е покана да преоткрием Панайот Панайотов като художник на своето време – гражданин, педагог, общественик и творец със собствено, неподражаемо виждане.

