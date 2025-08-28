Български фирми могат да участват в международен конкурс за социално отговорни компании, съобщи БТПП

Български фирми могат да се включат в конкурс по европроект, като разкажат своите успешни истории за "приобщаващи политики" към по-възрастните работници (55+). Спечелилите фирми ще получат дигитален "печат за качество", който могат да монтират на всички свои електронни и писмени документи. Успешните истории ще се качат в платформата на проекта, за да бъдат споделени с всички заинтересовани групи и да служат като пример за по-широко приложение в практиката. Това става известно от съобщение на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) , публикувано в последния брой на бюлетина ѝ "Инфобизнес".

В конкурса за присъждане на "печат за качество" ще участват компании от всички държави, участващи в проекта. Във всяка категория ще бъдат избрани по три фирми, които ще получат съответно златен, сребърен и бронзов печат.

Успешните истории на компаниите, получили "златен печат за качество", ще бъдат записани на видео чрез индивидуално интервю и включени във видео филм, който ще се излъчва през социалните мрежи и по време на всички инициативи, провеждани по проекта до края на 2026 г.

Компаниите, желаещи да участват в конкурса, следва да попълнят приложената форма и да разкажат своята успешна история, като отговорят на три въпроса.

Българската търговско-промишлена палата е част от международен консорциум, който от края на 2023 г. работи по проект IntegrAge, реализиран по Програмата за сътрудничество на страните от Дунавския регион. Проектът се изпълнява в партньорство между 15 организации от 10 страни ( Австрия, България, Германия, Босна и Херцеговина, Словения, Словакия, Сърбия, Унгария, Хърватия и Чехия).

Осъществените проучвания по проекта показват, че във връзка с демографските промени в ЕС, задържането на работещите възрастни на трудовия пазар е от ключово значение за преодоляване на демографския срив и би имало положителен ефект върху икономическото развитие на страните от Европейския регион, посочват от БТПП.

Проектът IntegrAge има за цел да подкрепи компаниите в прилагането на политики и мерки, които насърчават задържането на възрастните работници да останат по-дълго на "пазара на труда", а изпълнителната власт да приеме промени в законодателството, което да мотивира работодателите в прилагането на "дружелюбни политики", които да превърнат този процес в практика.

Една от дейностите по проекта е свързана с въвеждането на "печат за качество".