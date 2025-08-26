Подробно търсене

Мечтите за Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп се сблъскват с икономическата реалност на неговата митническа политика

Марин Милков
Мечтите за Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп се сблъскват с икономическата реалност на неговата митническа политика
Мечтите за Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп се сблъскват с икономическата реалност на неговата митническа политика
Протестиращи носят плакати по време на протест срещу поемането от федералните власти на контрола над полицейското управление във Вашингтон, окръг Колумбия, 16 август 2025 г. Снимка: AP/Alex Brandon
Линдау/Осло,  
26.08.2025 07:30
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп е потърсил информация как може да бъде номиниран за Нобелова награда за мир, съобщи Си Ен Би Си, позовавайки се на норвежкото бизнес издание "Дагенс Нерингслив". Според информацията по-рано този месец Тръмп е провел телефонен разговор с норвежкия финансов министър Йенс Столтенберг.

Тръмп многократно е изразявал публично желание да получи наградата, като според наблюдатели това стои и зад усилията му за посредничество в конфликта между Украйна и Русия, както и във връзка с военните действия на Израел срещу палестинската групировка "Хамас" в ивицата Газа. През юни президентът написа в социалната мрежа "Трут сошъл" (Truth Social), че независимо от постигнатите резултати "няма да получи Нобелова награда за мир", но за него е важно, че хората са наясно с действията му.

Тази седмица фокусът ще бъде върху влиянието на водената от Тръмп митническа политика върху икономиката, тъй като групата Нобелови лауреати, към които той очевидно се надява да се присъедини, ще се срещне за годишното си събитие в град Линдау, Германия.

Това може да създаде неудобство за Белия дом, след като един от най-известните икономисти, носители на Нобелова награда за икономика - Джоузеф Стиглиц (през 2001 г. съвместно с Джордж Акерлоф), заяви пред британския в. "Гардиън", че "САЩ са се превърнали, бих казал, в страшно място за инвестиции". Митническата политика на президентската администрацията рискува да предизвика стагфлация - ход, който "очевидно тревожи Управлението за федерален резерв (УФР)", каза Стиглиц по-рано тази година.

Нобеловият лауреат по икономика през 2007 г. Роджър Майърсън, който също ще присъства на събитието в Линдау, е по-загрижен за американската политика, пишейки в статия за в. "Дъ Хил", че "когато големи групи избиратели са се убедили, че само една партия (Републиканската) наистина се интересува от тях, тогава те може да не чувстват никакъв интерес към самата демокрация и да подкрепят своя лидер да се отърси от неудобните ѝ конституционни ограничения".

Междувременно нобеловият лауреат през 2024 г. Саймън Джонсън също изрази загрижеността си относно американския изолационизъм, заявявайки в подкаста "Разговори за Нобелова награда", че американският президент "унищожава човешкия капитал и дава огромно предимство на геополитическите конкуренти. Това е саморазрушително глупаво действие от страна на администрацията на Тръмп".

Въпреки критиките Тръмп получи и неочаквана подкрепа. Бившата първа дама и негов политически съперник от Демократическата партия Хилари Клинтън заяви, че ако президентът успее да постигне край на войната между Украйна и Русия, без да се допуска териториално отстъпление от страна на Киев, би го номинирала за Нобелова награда за мир.

/БП/

Свързани новини

15.08.2025 11:38

Амбициите на американския президент Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир

Американският президент Доналд Тръмп проведе предизборна кампания под мотото "Америка на първо място", като наблегна на вътрешните работи пред външните конфликти и показа, че отхвърля традиционната роля на САЩ на световен полицай. Първите му 200 дни на поста обаче показват друго, пише "Политико".
07.08.2025 20:02

Премиерът на Камбоджа официално номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир

Премиерът на Камбоджа Хун Манет изпрати официално писмо до Норвежкия нобелов комитет, в което номинира президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
01.08.2025 09:47

Реакциите на търговските партньори на САЩ на митата - от недоумение, през облекчение до призив за Нобелова награда за мир за Тръмп

Търговските партньори на САЩ по целия свят реагираха днес на указа, с който президентът Доналд Тръмп въведе нови ставки за много страни, предвидени да влязат в сила след седем дни, поставяйки световната икономика и създадените съюзи пред ново

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:41 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация