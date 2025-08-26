ЦСКА с оферта за аржентински защитник от Нюелс Олд Бойс

ЦСКА е набелязал ляв бек от първенството на Аржентина, съобщава журналистът от TyCSports Агустин Малвестити. Става въпрос за Анхело Мартино от Нюелс Олд Бойс. Предложението на „армейците“ е на стойност 400 000 долара.

Мартино има договор с родния клуб на Лионел Меси до края на 2025 година. От Нюелс още не са отговорили на офертата от ЦСКА. 27-годишният бранител има и италиански паспорт.

Дотук през сезона Мартино е взел участие в 13 мача за Нюелс Олд Бойс, в които е направил 2 асистенции. За него клубът от Росарио е платил на Талерес Кордоба 1,4 милиона евро преди две години.