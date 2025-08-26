Сръбският президент ще разговаря днес със специалния пратеник на ЕС за диалога Белград-Прищина

Сръбският президент Александър Вучич ще се срещне днес в Белград със специалния пратеник на ЕС за диалога Белград-Прищина Петер Сьоренсен, съобщи пресслужбата на сръбския държавен глава.

Срещата се провежда в момент, когато Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово се опита да забрани участието на най-голямата партия на косовските сърби - „Сръбска листа“, в местните избори в Косово на 12 октомври, а косовската Изборна служба за жалби и оплаквания (PZAP) след това прие жалбата на „Сръбска листа“ и поиска от ЦИК да завери списъка с кандидати на тази партия, отбелязва сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.

Вучич и Сьоренсен се срещнаха за първи път на 25 март в Белград, когато Вучич информира Сьоренсен за проблемите, пред които са изправени косовските сърби, и повтори, че формирането на Съюз на сръбските общини в косовските райони, населени предимно с косовски сърби, след 12 години отказ на Прищина да изпълни този ангажимент, е предпоставка за началото на същинската нормализация на отношенията.

Вучич и Сьоренсен се срещнаха и на 13 юни в Прага, в рамките на Глобалния форум за сигурност „GLOBSEC 2025“, като Вучич заяви тогава, че Сърбия е напълно ангажирана с намирането на компромисни решения чрез диалог.

Сьоренсен пое поста специален пратеник на ЕС за диалога Белград-Прищина от Мирослав Лайчак на 1 февруари и оттогава е посетил Прищина няколко пъти, като последният път в началото на август.

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.