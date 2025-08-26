Осигуряването на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности ще разгледа Общинският съвет в Угърчин

Предложение за осигуряване на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) ще разгледа Общинският съвет в Угърчин. Точката е част от дневния ред, публикуван на сайта на администрацията.

В докладната си кметът Станимир Петков посочва, че в Наредбата за приобщаващо образование е записано, че когато детската градина или училището не може да осигури ресурсното подпомагане на децата и учениците със СОП, директорът подава информация до съответната община с искане за осигуряването му. В тази връзка в Община Угърчин са постъпили искания от директорите на Средно училище (СУ) „Св. св. Кирил и Методий” в града, на Основно училище „Паисий Хилендарски” в село Лесидрен и на детска градина „Щастливо детство” в село Кирчево. До 20 септември Общината трябва да ги уведоми за взетото от Общинския съвет решение за начина на осигуряване на ресурсното подпомагане и за видовете специалисти – от център за подкрепа за личностно развитие на територията на съответната община или чрез възлагане.

Предложението на кмета Петков е Общинският съвет да реши дейностите за подкрепа за личностно развитие да бъдат възложени на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Ловеч.

Преди началото на новата учебна година още няколко докладни, свързани с образованието, са включени в проекта за дневен ред на заседанието: брой на групите и на децата в детските градини и средномесечната посещаемост; маломерни и слети паралелки; включване на СУ „Св. св. Кирил и Методий” в списъка на средищните детски градини и училища; безплатен превоз на деца и ученици, живеещи в населени места, в които няма детска градина и училище.

На вниманието на Общинския съвет са и продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в село Голец; отдаване под наем на част от помещение в село Кирчево и на гаражна клетка в Угърчин; обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост; определяне начина за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост, и определяне начина на продажба на стояща дървесина на корен; допускане на изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за имот по кадастралната карта на село Голец.

Съветниците ще разгледат и заявление от гражданка за отпускане на еднократна финансова помощ от 250 лв. за погребението на починалия ѝ съпруг.

На финала на заседанието са предвидени питания, становища и предложения на граждани.