Елена Христова
Учени разгадаха тайната на раждането на Юпитер
Юпитер, заснет от космическия телескоп "Хъбъл". Снимка: АП/NASA, ESA, A. Simon/Goddard Space Flight Center, M.H. Wong/University of California, Berkeley via AP
Вашингтон,  
26.08.2025 08:19
 (БТА)

Учени от Япония и Италия са разгадали тайната на раждането на Юпитер, установявайки, че с появата си гигантската планета е променила метеоритите, пише сп. "Сайънтифик рипортс".

Авторите на настоящото изследване от Университета на Нагоя и италианския Национален институт по астрофизика за първи път показват, че формирането на Юпитер е причинило образуването на хондрули - малки сфери от разтопен материал, които днес се срещат в метеоритите. 

Хондрулите са микроскопични кръгли капки с диаметър от 0,1 до 2 милиметра, които са се образували преди повече от 4,5 милиарда години. Те са "запечатани" във вътрешността на астероиди и комети и попадат на Земята само като част от метеорити. Въпреки че учените ги изучават от десетилетия, точният механизъм на тяхното формиране остава загадка.

"Когато планетезималите са се сблъсквали помежду си с огромна скорост, водата в скалите им мигновено се е превръщала в пара. Тя се е разширявала като при мини-експлозия и е разкъсвала разтопените скали на микроскопични капки. Именно те са се превърнали в хондрулите, които откриваме днес", обяснява професор Шиничи Широно от Университета на Нагоя. 

За да проверят хипотезата, изследователите са моделирали растежа на Юпитер и са проследили как неговата гравитация е предизвиквала сблъсъци на богати на вода небесни тела. Оказва се, че процесът идеално възпроизвежда характеристиките на хондрулите, наблюдавани в метеоритите. 

Резултатите освен това показват, че пикът на тяхното образуване е настъпил по времето, когато Юпитер е достигнал гигантските си размери - приблизително 1,8 милиона години след раждането на Слънчевата система.

Хондрулите могат да се разглеждат като своеобразни "маркери на времето", които регистрират етапите на формиране на планетите. 

Учените отбелязват, че голямото разнообразие по възраст сред откритите хондрули показва, че подобен процес е протичал не само при раждането на Юпитер, но и при формирането на други гиганти като Сатурн.

Според авторите му настоящото изследване предоставя нов начин за датиране на раждането на планетите и помага да се разбере как се е развила Слънчевата система. Подобни процеси вероятно протичат и около други звезди, което отваря прозорец към историята на формирането на екзопланетни системи.

Към 09:14 на 26.08.2025

