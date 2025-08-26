Мечтите за Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп се сблъскват с икономическата реалност на неговата митническа политика

Американският президент Доналд Тръмп е потърсил информация как може да бъде номиниран за Нобелова награда за мир, съобщи Си Ен Би Си, позовавайки се на норвежкото бизнес издание "Дагенс Нерингслив". Според информацията по-рано този месец Тръмп е провел телефонен разговор с норвежкия финансов министър Йенс Столтенберг.

Тръмп многократно е изразявал публично желание да получи наградата, като според наблюдатели това стои и зад усилията му за посредничество в конфликта между Украйна и Русия, както и във връзка с военните действия на Израел срещу палестинската групировка "Хамас" в ивицата Газа. През юни президентът написа в социалната мрежа "Трут сошъл" (Truth Social), че независимо от постигнатите резултати "няма да получи Нобелова награда за мир", но за него е важно, че хората са наясно с действията му.

Тази седмица фокусът ще бъде върху влиянието на водената от Тръмп митническа политика върху икономиката, тъй като групата Нобелови лауреати, към които той очевидно се надява да се присъедини, ще се срещне за годишното си събитие в град Линдау, Германия.

Това може да създаде неудобство за Белия дом, след като един от най-известните икономисти, носители на Нобелова награда за икономика - Джоузеф Стиглиц (през 2001 г. съвместно с Джордж Акерлоф), заяви пред британския в. "Гардиън", че "САЩ са се превърнали, бих казал, в страшно място за инвестиции". Митническата политика на президентската администрацията рискува да предизвика стагфлация - ход, който "очевидно тревожи Управлението за федерален резерв (УФР)", каза Стиглиц по-рано тази година.

Нобеловият лауреат по икономика през 2007 г. Роджър Майърсън, който също ще присъства на събитието в Линдау, е по-загрижен за американската политика, пишейки в статия за в. "Дъ Хил", че "когато големи групи избиратели са се убедили, че само една партия (Републиканската) наистина се интересува от тях, тогава те може да не чувстват никакъв интерес към самата демокрация и да подкрепят своя лидер да се отърси от неудобните ѝ конституционни ограничения".

Междувременно нобеловият лауреат през 2024 г. Саймън Джонсън също изрази загрижеността си относно американския изолационизъм, заявявайки в подкаста "Разговори за Нобелова награда", че американският президент "унищожава човешкия капитал и дава огромно предимство на геополитическите конкуренти. Това е саморазрушително глупаво действие от страна на администрацията на Тръмп".

Въпреки критиките Тръмп получи и неочаквана подкрепа. Бившата първа дама и негов политически съперник от Демократическата партия Хилари Клинтън заяви, че ако президентът успее да постигне край на войната между Украйна и Русия, без да се допуска териториално отстъпление от страна на Киев, би го номинирала за Нобелова награда за мир.