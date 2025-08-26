Акустична вечер в чест на Тодор Колев ще има в София

Акустична вечер в чест на Тодор Колев (1939-2013) ще има на 26 август в кино „Кабана“. Ще бъдат представени златните образци на българската естрада и на обичания актьор, разказват организаторите.

Концертът ще бъде реализиран от актрисата Иванка Шекерова, заедно с музикантите от „Фалшивите герои“, които ще представят популярни песни в акустична форма.

Събитието е част от проекта „Акустични следобеди – лятото на 70-те“ и отдава почит на някои от най-знаковите песни, белязали културната памет на няколко поколения. Предвидени са общо пет акустични концерта.

Тодор Колев е родена на 26 август 1939 г. в Шумен. Той е актьор, комик, певец, телевизионен водещ и политик. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1965). Работил е в театрите в Смолян, Шумен, Пловдив, в столичните „Сълза и смях“, „София“ и „Театър 199“. Участва в над 40 игрални филма, сред които „Цар и генерал“, „Козият рог“, „Иван Кондарев“, „Двойникът“, „Господин за един ден“, „Опасен чар“. Преподава актьорско майсторство във ВИТИЗ от 1975 г. като асистент-преподавател. В началото на демократичните промени става народен представител, а след това съветник в посолството на България в Канада. През 1999 г. издава автобиографичната книга „Варненското софиянче от Шумен“ с подзаглавие „Житие и страдание грешного Тодора“. Автор и водещ на тв предаванията „Как ще ги стигнем... с Тодор Колев“ (1994-1998) и „Вход свободен“ (1998-1999). Последната продукция, в която се снима, е сериалът „Сутрешен блок“, излъчван през 2012 година по „Тв7“.

/ДД