Хетафе се наложи при визитата си на Севиля

Хетафе победи Севиля като гост с 2:1 в среща от втория кръг на испанското футболно първенство. Така състава воден от Пепе Бордалас заедно с Виляреал, Барселона, Реал Мадрид и Атлетик Билбао има пълен актив от 6 точки.

Младият нападател Адриано Лисо се разписа на два пъти за успеха. Домакините от Севиля стигнаха до гол, след като Хуан Иглесиас се разписа в собствената си мрежа малко преди почивката. В края на срещата Адамас бе точен за 2:2, но попадението бе отбенено поради засада. Андалусийците са с две загуби, както са още тимовете на Леванте, Овиедо и Жирона.





Първенство на Испания по футбол, срещи от втория кръг в Ла Лига: Атлетик Билбао - Райо Валекано 1:0 Севиля – Хетафе 1:2 от неделя: Овиедо - Реал Мадрид 0:3 Реал Сосиедад - Еспаньол 2:2 Виляреал - Жирона 5:0 Осасуна - Валенсия 1:0 от събота: Леванте - Барселона 2:3 Майорка - Селта 1:1 Атлетико Мадрид - Елче 1:1 от петък: Бетис - Алавес 1:0



В класирането водят Виляреал, Барселона, Реал Мадрид, Хетафе и Атлетик Билбао с по 6 точки, пред Еспаньол и Бетис с 4.