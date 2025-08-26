Подробно търсене

Хетафе се наложи при визитата си на Севиля

Боян Денчев
Хетафе се наложи при визитата си на Севиля
Хетафе се наложи при визитата си на Севиля
снимка: АР, Manu Fernandez
Севиля,  
26.08.2025 08:55
 (БТА)

Хетафе победи Севиля като гост с 2:1 в среща от втория кръг на испанското футболно първенство. Така състава воден от Пепе Бордалас заедно с Виляреал, Барселона, Реал Мадрид и Атлетик Билбао има пълен актив от 6 точки.

Младият нападател Адриано Лисо се разписа на два пъти за успеха. Домакините от Севиля стигнаха до гол, след като Хуан Иглесиас се разписа в собствената си мрежа малко преди почивката. В края на срещата Адамас бе точен за 2:2, но попадението бе отбенено поради засада. Андалусийците са с две загуби, както са още тимовете на Леванте, Овиедо и Жирона.



Първенство на Испания по футбол, срещи от втория кръг в Ла Лига:

Атлетик Билбао - Райо Валекано 1:0
Севиля – Хетафе	         1:2

от неделя:
Овиедо - Реал Мадрид     0:3
Реал Сосиедад - Еспаньол 2:2
Виляреал - Жирона        5:0
Осасуна - Валенсия       1:0

от събота:
Леванте - Барселона      2:3
Майорка - Селта          1:1
Атлетико Мадрид - Елче   1:1

от петък:
Бетис - Алавес           1:0

В класирането водят Виляреал, Барселона, Реал Мадрид, Хетафе и Атлетик Билбао с по 6 точки, пред Еспаньол и Бетис с 4.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:15 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация