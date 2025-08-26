Инспекцията по труда в Пловдив организира събитие за повишаване на информираността за въвеждането на еврото

Дирекция "Инспекция по труда" (ДИТ) в Пловдив организира събитие за повишаване на информираността за въвеждането на еврото в България. Срещата ще се състои днес в зала 9 на Военен клуб Пловдив, съобщиха от институцията.

Въвеждането на единната европейска валута от 1 януари 2026 г. поражда въпроси, свързани с прилагането на трудовото законодателство. На събитието ще бъде представена информация необходимо ли е да се подписват нови трудови договори при въвеждането на единната европейска валута в страната ни и как ще се превалутират трудовите възнаграждения.

Директорът на ДИТ Пловдив Атанас Чернаев ще представи данни от контролната дейност от началото на 2025 г., в това число извършени проверки и установени нарушения. Ще бъдат обсъдени правилата за безопасна работа и какви мерки трябва да се предприемат за опазване на живота и здравето на работещите.