Пострадалото при инцидента с АТВ дете е в кома, казаха от болница „Пирогов“

Направени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава, че водещата причина за състоянието на пострадалото при инцидента с АТВ дете е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза - то е в кома. Това обяви на брифинг пред журналисти д-р Христо Пседерски от болница „Пирогов“.

Медицинският хеликоптер транспортира вчера от Бургас детето, което пострада с майка си при инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Малкият пациент бе настанен в Детската реанимация на „Пирогов“.