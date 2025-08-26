Пострадалото при инцидента с АТВ дете е в кома, казаха от болница „Пирогов“

site.btaПострадалото при инцидента с АТВ дете е в кома, казаха от болница „Пирогов“
Направени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава, че водещата причина за състоянието на пострадалото при инцидента с АТВ дете е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза - то е в кома. Това обяви на брифинг пред журналисти д-р Христо Пседерски от болница „Пирогов“.
Медицинският хеликоптер транспортира вчера от Бургас детето, което пострада с майка си при инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Малкият пациент бе настанен в Детската реанимация на „Пирогов“.
/НН/
