Общински съвет - Велики Преслав ще обсъди провеждането на конкурс за възлагане на управлението на многопрофилната болница в града

Общинските съветници във Велики Преслав ще се произнесат по докладна записка за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за акитвно лечение - Велики Преслав“ ЕООД. Предвижда се конкурсът да се проведе на три етапа: проверка на съответствието на представените документи; представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период; събеседване с кандидатите.

В дневния ред на заседанието на Общинския съвет са включени общо 12 точки, както и питания, е посочено в текста на поканата за сесията на Общинския съвет във Велики Преслав, п,бликувана на сайта на институцията.

На заседанието общинските съветници ще се произнесат по предложения за формиране на по една група за учебната 2025-2026 година в Детска градина „Снежанка“ в с. Троица и в Детска градина „Първи юни“ в с. Кочово. В докладната записка се предвижда да бъдат сформирани групи с минимум шест деца, поради обстоятелството, че групите са единствени за населените места.

Общинският съвет във Велики Преслав ще разгледа и предложение за решение за формиране и функциониране на самостоятелни паралелки за учебната 2025-2026 година в Средно училище „Черноризец Храбър“ в гр. Велики Преслав, с не по-малко от 10 ученици в клас и паралелки в общински неспециализирани училища, както и предложение за формиране и функциониране на паралелки за учебната 2025-2026 година в Основно училище „Христо Ботев“, с. Златар, с не по-малко от 10 ученици от два класа и паралелки с по-малко от 10 ученици в общински неспециализирани училища.

Общинските съветници ще се произнесат и по предложение за формиране и функциониране на паралелки за учебната 2025-2026 година в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Драгоево, с не по-малко от 10 ученици от два класа и паралелки с по-малко от 10 ученици в общински неспециализирани училища.



Общинските съветници ще разгледат предложение за годишен план за социалните услуги на територията на община Велики Преслав за 2026 г.

На заседанието си не ще разгледат докладна записка на кмета на община Велики Преслав за изменение на приетата от 23 декември 2024 г. План-сметка за необходимите разходи за извършваните от Общината услуги по реда на чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2025 г., както и по докладна записка относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на специален сметосъбиращ автомобил в полза на Общинско предприятие „Чистота“.

Общинският съвет ще разгледа предложение за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на обект публична общинска собственост – язовир в местност Дервиша и провеждане на повторна процедура.



На заседанието общинските съветници ще се произнесат по докладна записка на кмета на община Велики Преслав за включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2025 г. на поземлени имоти в землището на с. Драгоево, с. Златар, гр. Велики Преслав, с. Суха река и с. Кочово.

На заседанието ще бъде разгледано предложение за даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на земеделска земя с площ 2009 квадратни метра от общинския поземлен фонд. Предвижда се промяна на земята от "нива" на „трайни насаждения“.

Както БТА съобщи, през юли т.г. общинските съветници във Велики Преслав приеха нов етичен кодекс и определиха състава на етичната комисия. На заседанието бе гласувана докладна записка за отчета за дейността на Общинския съвет за периода от 1 януари до 30 юни 2025 г. Общинските съветници подкрепиха докладна записка на кмета на община Велики Преслав инж. Янко Йорданов с отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода.