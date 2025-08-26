Финансиране на проекти по фонд „Култура“ разглежда на редовно заседание Общинският съвет във Враца. Шестнадесет проекта за близо 40 000 лв. са предложени за одобрение, каза за БТА председателят на управителния съвет на Фонда и общински съветник Ирина Иванова. Тя допълни, че общо са били подадени 17 проектни предложения, като един не е допуснат до оценяване поради неизпълнение на изискванията за форма и съдържание съобразно Правилника за устройството и дейността на Общински Фонд „Култура“, реда и условията за финансово подпомагане на проекти в областта на културата в общината.

Регионалният исторически музей подготвя мобилна изложба по повод 190-годишнина от подвига на Христо Ботев, която се чества догодина. Сдружение „Врачански къщи“ ще направят втора поред изложба „Архитектура – обител на духовността и домашния уют“ на врачански къщи. Събитието успява да прикове вниманието на врачани към къщите и към архитектите, допълни Иванова. Книга „Културното наследство на православните храмове и манастирска обител във Врачанска епархия“, в която е събрано сериозно изследване за манастирите около Враца, също е част от предложените проекти за финансиране.

Има нови интересни идеи, има и традиционни събития. В докладната до общинските съветници са и проекти за празници в селата Горно пещене, Згориград, Вировско, Костелево и Чирен, допълни Иванова. Тя напомни, че тази година бюджетът на Общински фонд „Култура“ е 50 000 лв. В сравнение с 30 000 лв, които бяха допустими до момента, сега успяваме да одобрим повече проектни идеи, допълни Иванова.

На днешното заседание на Общински съвет - Враца ще бъдат обсъдени над двадесет и пет предложения, докладни и текущи информации.