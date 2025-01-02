Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.01.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.01.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17693
|
0.849668
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.04646
|
3.2825
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31396
|
0.761058
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.08711
|
0.479131
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.59607
|
3.85198
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.76832
|
12.8728
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62235
|
3.81337
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.35308
|
0.424975
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.43684
|
4.10368
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.73681
|
211.113
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16928
|
8552.27
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.19118
|
1.92634
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.2098
|
45.253
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35916
|
73.5749
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.207
|
82.85
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.29092
|
774.641
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.12341
|
10.9608
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.23129
|
2.36335
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66918
|
5.99097
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.06284
|
0.940875
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.27232
|
30.5594
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.57472
|
2.18593
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93187
|
2.54332
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.71229
|
5.84013
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.388
|
0.720461
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.53198
|
18.0767
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.36545
|
18.6378
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.895
|
0.527704
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.01486
|
9.85358
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5021.98
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
news.modal.header
news.modal.text