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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.01.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.01.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.01.2025
Снимка: Владимир Шоков, БТА/архив
София,  
02.01.2025 18:39
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17693

0.849668

Бразилски реал

BRL

10

3.04646

3.2825

Канадски долар

CAD

1

1.31396

0.761058

Швейцарски франк

CHF

1

2.08711

0.479131

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.59607

3.85198

Чешка крона

CZK

100

7.76832

12.8728

Датска крона

DKK

10

2.62235

3.81337

Британска лира

GBP

1

2.35308

0.424975

Хонконгски долар

HKD

10

2.43684

4.10368

Унгарски форинт

HUF

1000

4.73681

211.113

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16928

8552.27

Израелски шекел

ILS

10

5.19118

1.92634

Индийска рупия

INR

100

2.2098

45.253

Исландска крона

ISK

100

1.35916

73.5749

Японска йена

JPY

100

1.207

82.85

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.29092

774.641

Мексиканско песо

MXN

100

9.12341

10.9608

Малайзийски рингит

MYR

10

4.23129

2.36335

Норвежка крона

NOK

10

1.66918

5.99097

Новозеландски долар

NZD

1

1.06284

0.940875

Филипинско песо

PHP

100

3.27232

30.5594

Полска злота

PLN

10

4.57472

2.18593

Румънска лея

RON

10

3.93187

2.54332

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.71229

5.84013

Сингапурски долар

SGD

1

1.388

0.720461

Тайландски бат

THB

100

5.53198

18.0767

Турска лира

TRY

100

5.36545

18.6378

Щатски долар

USD

1

1.895

0.527704

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.01486

9.85358

Злато (в трой унции)

XAU

1

5021.98

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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