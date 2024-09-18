Китай спира освобождаването от вносни мита на 34 селскостопански продукта от Тайван

site.btaКитай спира освобождаването от вносни мита на 34 селскостопански продукта от Тайван
Китай ще спре безмитния внос на 34 селскостопански стоки, внасяни от Тайван, в това число пресни плодове, зеленчуци и морски храни. Решението влиза в сила от 25 септември, посочва в изявление китайското финансово министерство, цитирано от Ройтерс.
Министерството заяви, че вносните тарифи за изброените продукти от Тайван ще бъдат въведени в съответствие със съществуващите разпоредби.
"Едностранното приемане от Тайван на дискриминационни мерки като забрани и ограничения върху износа на продукти от континентален Китай сериозно възпрепятства икономическото и търговско сътрудничество между двете страни на (Тайванския – бел. р.) проток", добавят от финансовото министерство.
/ИЦ/
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