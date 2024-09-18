Китай спира освобождаването от вносни мита на 34 селскостопански продукта от Тайван

Китай ще спре безмитния внос на 34 селскостопански стоки, внасяни от Тайван, в това число пресни плодове, зеленчуци и морски храни. Решението влиза в сила от 25 септември, посочва в изявление китайското финансово министерство, цитирано от Ройтерс.

Министерството заяви, че вносните тарифи за изброените продукти от Тайван ще бъдат въведени в съответствие със съществуващите разпоредби.

"Едностранното приемане от Тайван на дискриминационни мерки като забрани и ограничения върху износа на продукти от континентален Китай сериозно възпрепятства икономическото и търговско сътрудничество между двете страни на (Тайванския – бел. р.) проток", добавят от финансовото министерство.