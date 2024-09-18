Подробно търсене

Китай спира освобождаването от вносни мита на 34 селскостопански продукта от Тайван

Илиян Цвейн
Китай спира освобождаването от вносни мита на 34 селскостопански продукта от Тайван
Китай спира освобождаването от вносни мита на 34 селскостопански продукта от Тайван
Снимка: AP/Ng Han Guan
Пекин,  
18.09.2024 17:07
 (БТА)

Китай ще спре безмитния внос на 34 селскостопански стоки, внасяни от Тайван, в това число пресни плодове, зеленчуци и морски храни. Решението влиза в сила от 25 септември, посочва в изявление китайското финансово министерство, цитирано от Ройтерс.

Министерството заяви, че вносните тарифи за изброените продукти от Тайван ще бъдат въведени в съответствие със съществуващите разпоредби.

"Едностранното приемане от Тайван на дискриминационни мерки като забрани и ограничения върху износа на продукти от континентален Китай сериозно възпрепятства икономическото и търговско сътрудничество между двете страни на (Тайванския – бел. р.) проток", добавят от финансовото министерство.

/ИЦ/

Свързани новини

18.09.2024 16:15

Китайското правителство приема проектонаредба за стоките с възможна двойна употреба

Китайското правителство приема проектонаредба за правилата, въз основа на които ще се осъществява износа на продукти с възможна двойна употреба. Това съобщи съобщи китайската държавна телевизия Си Си Ти Ви, цитирана от Ройтерс. Продуктите с възможна
17.09.2024 15:47

Вашингтон проучва дали китайският внос на обогатен уран в САЩ не помага на Русия

Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън проучва причините за рязкото повишаване на вноса на обогатен уран от Китай в страната, започнало в края на 2023 година. Проучването е предприето на фона на опасенията, че по този начин Пекин помага на
13.09.2024 16:38

Част от по-високите мита върху вноса на китайски продукти влизат в сила на 27 септември, съобщи администрацията във Вашингтон

Службата на главния търговски представител на САЩ обяви днес, че е приключила промените на предлаганите по-високи митнически тарифи върху вноса на редица китайски продукти, предаде Ройтерс. По-високите мита върху бяха предложени от администрацията
31.05.2024 10:32

Пекин отменя преференциалните мита за 134 стоки от Тайван

Китай обяви предстояща отмяна на преференциалните мита върху стотина продукта, внaсяни от Тайван, обосновавайки решението с  "дискриминационните забрани" за китайски стоки, обявени от властите на острова, предаде Франс прес. Следствие на забраната

news.modal.header

news.modal.text

Към 17:20 на 18.09.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация