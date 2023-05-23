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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.05.2023

Илиян Цвейн
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.05.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.05.2023
Снимка: архив/БТА
София,  
23.05.2023 18:19
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20122

0.832487

Бразилски реал

BRL

10

3.6456

2.74303

Канадски долар

CAD

1

1.34228

0.745001

Швейцарски франк

CHF

1

2.01258

0.496875

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57214

3.88781

Чешка крона

CZK

100

8.25907

12.1079

Датска крона

DKK

10

2.62616

3.80784

Британска лира

GBP

1

2.24826

0.444788

Хонконгски долар

HKD

10

2.31514

4.31939

Унгарски форинт

HUF

1000

5.19546

192.476

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.2191

8202.77

Израелски шекел

ILS

10

4.91958

2.03269

Индийска рупия

INR

100

2.19098

45.6417

Исландска крона

ISK

100

1.29268

77.3587

Японска йена

JPY

100

1.31088

76.2846

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37468

727.442

Мексиканско песо

MXN

10

1.0122

9.87947

Малайзийски рингит

MYR

10

3.97042

2.51863

Норвежка крона

NOK

10

1.65861

6.02914

Новозеландски долар

NZD

1

1.13408

0.881772

Филипинско песо

PHP

100

3.25689

30.7041

Полска злота

PLN

10

4.34455

2.30173

Румънска лея

RON

10

3.93369

2.54214

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70824

5.85398

Сингапурски долар

SGD

1

1.34634

0.742754

Тайландски бат

THB

100

5.2246

19.1402

Турска лира

TRY

100

9.13969

10.9413

Щатски долар

USD

1

1.81448

0.551122

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.40665

10.6308

Злато (в трой унции)

XAU

1

3571.81

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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