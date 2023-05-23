Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20122
|
0.832487
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.6456
|
2.74303
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34228
|
0.745001
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.01258
|
0.496875
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57214
|
3.88781
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.25907
|
12.1079
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62616
|
3.80784
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.24826
|
0.444788
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31514
|
4.31939
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.19546
|
192.476
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.2191
|
8202.77
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.91958
|
2.03269
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19098
|
45.6417
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29268
|
77.3587
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.31088
|
76.2846
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37468
|
727.442
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.0122
|
9.87947
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.97042
|
2.51863
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65861
|
6.02914
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.13408
|
0.881772
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.25689
|
30.7041
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.34455
|
2.30173
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93369
|
2.54214
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70824
|
5.85398
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34634
|
0.742754
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.2246
|
19.1402
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.13969
|
10.9413
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81448
|
0.551122
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.40665
|
10.6308
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3571.81
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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