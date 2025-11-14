За интерес от украински компании към инфраструктурни проекти, в които България и Украйна биха могли да си сътрудничат, съобщиха от икономическото министерство

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов и Андрий Смородин, президент на националната платформа "Инициатива три морета - Украйна", обсъдиха потенциала за развитие на двустранното сътрудничество и реализацията на бъдещи съвместни проекти, съобщиха от Министерството. Смородин е начело на делегация, включваща представители на големи украински компании с дейност в сферата на транспорта и логистиката, енергетиката и металургията.

Смородин изтъкна, че в състава на делегацията има представители на украински компании с опит в реализирането на големи инфраструктурни проекти както в Европейския съюз, така и в Украйна. По неговите думи България е интересна от гледна точка на логистиката и изградените индустриални зони. От украинската делегация бе проявен интерес към инфраструктурни проекти, в които двете страни биха могли да си сътрудничат.

Икономическият заместник-министър изрази надежда, че в резултат на визитата на делегацията в България ще се осъществят конкретни проекти, а Министерството на икономиката и индустрията ще остане на разположение да съдейства в рамките на своите компетенции.

Заместник- министър Барбалов подчерта, че Украйна е важен икономически партньор на България и че Министерството на икономиката и индустрията отдава голямо значение на развитието на двустранните икономически отношения, като се стреми към тяхното разширяване.

На срещата стана известно, че през първите седем месеца на 2025 г. стокообменът между България и Украйна е надхвърлил 1 млрд. щ. долара.

През втората половина на октомври председателят на Украинската търговско-промишлена палата Генадий Чижиков призова по време на бизнес форум българските компании да не пропускат подходящия момент и да се включат в процеса по възстановяване на Украйна. Хайде да мислим заедно за изграждането на украински логистичен хъб, ние сме много заинтересовани пътищата през България да вървят към Азия, на юг към Африка и към други страни, обърна се тогава Чижиков към бизнеса.