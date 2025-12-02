Благотворителният коледен базар на ТУ–Варна събра 10 232,10 лв. за специализирана техника за студент със зрително увреждане

На 1 декември 2025 г., под мотото „Когато сме заедно, чудесата се случват!“, във фоайето на Ректората на Технически университет – Варна се проведе традиционният Благотворителен коледен базар, който и тази година впечатли с мащаба си и силната подкрепа за значима кауза.

Събитието беше открито от ректора проф. д-р Драгомир Пламенов, който подчерта, че благотворителността и солидарността са сред ценностите, които ТУ–Варна активно развива:

„В нашия университет не само обучаваме инженери, а възпитаваме добри хора. Благодарение на вашата съпричастност правим света по-достъпен за тези, които най-много се нуждаят от подкрепа.“

Подкрепа за студент със зрително увреждане – кауза, обединила университетската общност

Тази година инициативата беше посветена на събирането на средства за закупуване на специализиран компютър с брайлово писмо – техника, жизненоважна за обучението на Дейвид Попов, студент в първи курс, специалност „Социален мениджмънт“.

Благодарение на дарителите, участниците и проведените търгове, бе събрана сумата от 10 232,10 лв., покриваща значителна част от стойността на необходимото оборудване.

Уникални колекционерски предмети на търг – принос от спортни легенди

Силно внимание привлече и благотворителният търг, в рамките на който бяха предложени ценни спортни артефакти:

∙ Тениска с подпис на световната легенда в спортната гимнастика Йордан Йовчев;

∙ Боксови ръкавици с автограф от олимпийския шампион Ивайло Маринов;

∙ Тениска и топка с подписи на футболистите от ФК Спартак Варна и ФК Черно море – Варна;

∙ Тениска с автографи на актуалния състав на ФК Фенербахче.

Тези дарения, предоставени с чувство за съпричастност към каузата, допринесоха значително за общата сума и предизвикаха широк интерес сред посетителите.

Международно участие и споделени традиции

В дните преди базара чуждестранни студенти от подготвителния курс взеха участие в Коледна работилница, вдъхновена от българските празнични традиции. Те изработиха ръчно коледни украшения, които бяха предложени на базара, а в специално обособен щанд на самия ден представиха сладки и солени изкушения от родните си страни, както и ароматен топъл чай.

Така инициативата се превърна в пример за културно обединение и обмен между студенти от различни държави.