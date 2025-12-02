Благотворителният коледен базар на ТУ–Варна събра 10 232,10 лв. за специализирана техника за студент със зрително увреждане

site.btaБлаготворителният коледен базар на ТУ–Варна събра 10 232,10 лв. за специализирана техника за студент със зрително увреждане
На 1 декември 2025 г., под мотото „Когато сме заедно, чудесата се случват!“, във фоайето на Ректората на Технически университет – Варна се проведе традиционният Благотворителен коледен базар, който и тази година впечатли с мащаба си и силната подкрепа за значима кауза.
Събитието беше открито от ректора проф. д-р Драгомир Пламенов, който подчерта, че благотворителността и солидарността са сред ценностите, които ТУ–Варна активно развива:
„В нашия университет не само обучаваме инженери, а възпитаваме добри хора. Благодарение на вашата съпричастност правим света по-достъпен за тези, които най-много се нуждаят от подкрепа.“
Подкрепа за студент със зрително увреждане – кауза, обединила университетската общност
Тази година инициативата беше посветена на събирането на средства за закупуване на специализиран компютър с брайлово писмо – техника, жизненоважна за обучението на Дейвид Попов, студент в първи курс, специалност „Социален мениджмънт“.
Благодарение на дарителите, участниците и проведените търгове, бе събрана сумата от 10 232,10 лв., покриваща значителна част от стойността на необходимото оборудване.
Уникални колекционерски предмети на търг – принос от спортни легенди
Силно внимание привлече и благотворителният търг, в рамките на който бяха предложени ценни спортни артефакти:
∙ Тениска с подпис на световната легенда в спортната гимнастика Йордан Йовчев;
∙ Боксови ръкавици с автограф от олимпийския шампион Ивайло Маринов;
∙ Тениска и топка с подписи на футболистите от ФК Спартак Варна и ФК Черно море – Варна;
∙ Тениска с автографи на актуалния състав на ФК Фенербахче.
Тези дарения, предоставени с чувство за съпричастност към каузата, допринесоха значително за общата сума и предизвикаха широк интерес сред посетителите.
Международно участие и споделени традиции
В дните преди базара чуждестранни студенти от подготвителния курс взеха участие в Коледна работилница, вдъхновена от българските празнични традиции. Те изработиха ръчно коледни украшения, които бяха предложени на базара, а в специално обособен щанд на самия ден представиха сладки и солени изкушения от родните си страни, както и ароматен топъл чай.
Така инициативата се превърна в пример за културно обединение и обмен между студенти от различни държави.
