Изграждат канализация в с. Куртово Конаре за 4,3 млн. лева, осигурени от държавния бюджет

Изгражда се канализация в с. Куртово Конаре за 4,3 млн. лева, осигурени от държавния бюджет, съгласно подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие. Това съобщиха от пресцентъра на Община Стамболийски.

"Това е изпълнение на дългогодишен ангажимент към хората. Целта ни е всяко населено място в общината да има съвременна инфраструктура, която да отговаря на нуждите на нашето време", посочи кметът на Стамболийски Петър Неделев след подписването на договора.

Строително-монтажните дейности включват пълния обем от операции, материали и ресурси, необходими за изграждането на колектор и съоръженията към него – изкопни работи, полагане на тръбопроводи, монтаж на шахти и оборудване, както и изграждане на електрически и автоматични системи за управление, както и финално почистване и възстановяване на засегнатите терени.

С проекта е се подобрят битовите условия, ще намалее риска от замърсяване на почвите и водите, а това от своя страна ще допринесе за опазването на природата, посочиха от общинската администрация. Изграждането на канализацията трябва да приключи до края на следващата година.

През юли тази година започна проект за реконструкция на 16 улици и подмяна на водопроводна мрежа в село Йоаким Груево, община Стамболийски. Инвестицията е за близо 5 млн. лв., осигурени от Инвестиционната програма за общински проекти.