РЗОК – Монтана започна информационна кампания за здравните права, насочена към възрастните хора в областта

Районната здравноосигурителна каса в Монтана започна провеждането на информационни срещи, свързани със здравните права, защитата от злоупотреби, профилактиката и контрола, които са част от националната информационна кампания на Националната здравноосигурителна каса „НЗОК за теб“, съобщиха от институцията.

Целева група на информационните беседи са възрастните хора на територията на областта. На тях експерти от институцията запознават присъстващите с правата и задълженията на здравноосигурените хора, предоставят информация за защитата от злоупотреби, разясняват възможностите за профилактика, получаването на помощни средства, дентална помощ, получаване на лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение. По време на срещите се разясняват също така правата и задълженията на личните лекари, както и процедурите за подаване на сигнали при нередности в системата. Обръща се внимание и на възможностите за достъп до личната медицинска информация чрез мобилното приложение „еЗдраве“. Експертите разясняват как да се разпознават фалшивите съобщения, наречени фишинг измами, при които се използва името на НЗОК с цел измама или злоупотреба с лични данни и как да се реагира при съмнение за измама.

Първата среща в област Монтана бе на 22 октомври в Пенсионерски клуб „Надежда“. Следващите две беседи ще бъдат на 29 октомври в Дом за стари хора – Берковица и на 4 ноември Пенсионерски клуб „Берковски кестен“ - Берковица, посочиха от РЗОК - Монтана.