Село Коларово е домакин на 12-я фестивал на кестена

Село Коларово, община Петрич, е домакин на 12-я фестивал на кестена. Официалното откриване на празника, който съчетава вкусни, традиционни ястия и местен фолклор, беше днес преди обед. С всяка изминала година проявата предизвиква все по-голям интерес. Тази година на фестивала бяха подредени повече от 45 шатри, а осем села от Подгорския район се представиха с домашни десерти, ястия и питки, голяма част от които бяха приготвени с кестени.

"В подножието на планина Беласица фестивалът е една жива традиция, която трябва да запазим и предадем на бъдещите поколения. Интересът към фестивала се увеличава с всяка следваща година", каза за БТА кметът на Коларово Евгени Мицков.

Магда Сотирова, член на певческа група на читалище "Просвета" в село Беласица, сподели, че участват в проявата всяка година. Включват се както в кулинарните прояви, така и в музикалната програма. Приготвят месни и по-съвременни ястия, сред които има и с кестени, и без кестени. По думите ѝ най-много се търсят сладкиш с крем от кестени, кекс и мъфини с кестени.

Илия Янев от Петрич предлага на фестивала сурови и печени кестени, събрани от планината Беласица. Според него рецептата за вкусен печен кестен е силен огън и червено вино.

София Шопова, библиотекар в село Коларово, сподели, че тази година с жени от селото са приготвили 79 ястия за фестивала. Предлагат предимно местни, традиционни ястия, сред които са и рецептите за гозби с кестени. Такива са пиле с кестени, десерти с кестенов крем, крайшник, зелник, мачкан боб. По думите ѝ мястото на събитието в културния живот на селото е много голямо. Проявата предоставя възможност да се представят и къщите за гости.

Павлина Христова, секретар на читалище "Антон Попов" в село Самуилово разказа, че фестивалът на кестена е емоционално преживяване. На него се събират жителите на всички села в района. "Когато приготвим определени храни, искаме те да се оценят. Правим специфични ястия, които предизвикват интереса на туристите. Такива са например "топни, лапни", мачкан боб, погачи, както и доста гозби с кестени", добави тя. Много търсени са бонбоните с кестени, баницата с кестени, мъфините. Те също правят крайшник, в който се слагат печени кестени. Самото му приготвяне е по-трудоемко, защото първо трябва да изпекат и обелят кестените, след което се правят на брашно, каза още Павлина Христова.

Райна Димитрова е от кукерската група на село Беласица. Тя се включва в шатрата на майстор Кънчо, която е емблематична за фестивала. Майсторът пръв започва да се представя самостоятелно на фестивала на кестена с ястия с кестени и месо, десерти с кестени. Гозбите, които се приготвят по негова рецепта, тази година свършват най-бързо. Сред тях има ястия с месо и кестени, бутчета с кестени, пълнено пиле с кестени, баница със сирене, баница с царевично брашно. Приготвят се и много десерти, като например десерти с крем от кестени, рула, торти, в които също се слагат кестени.

Самодейните състави при читалищата от населените места на община Петрич представиха пъстра фолклорната програма.

Фестивалът на кестена се провежда в село Коларово, община Петрич, на площада пред читалище „Яне Сандански“. В дните преди празника и по време на самото събитие се заснема документален филм, свързан с проявата, съобщиха организаторите.

Фестивалът е посветен на планина Беласица, където се намират най-обширните кестенови гори не само в България, но и на Балканския полуостров. Основната цел на празника е да се популяризира природното и културно наследство в района на природния парк. Проявата се провежда всяка есен, когато кестените са узрели.

Кестеновият празник се организира от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите с финансовата подкрепа на Югозападното държавно предприятие и Община Петрич, в партньорство с Българска фондация „Биоразнообразие“ и Пирински туристически форум, със съдействието на Исторически музей град Петрич, както и с активното участие на кметовете, читалищните секретари и хората от района на Природен парк „Беласица“.