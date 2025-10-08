Васил Терзиев има нашата подкрепа в борбата с фирмите, които дават три пъти по-висока цена за сметопочистване, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев

Кметът на София Васил Терзиев има нашата подкрепа в борбата с фирмите, които дават оферта за сметосъбиране три пъти над индикативната стойност, за да откраднат близо милиард от Столична община, каза лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Терзиев вече две години е кмет и трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията, добави Василев. Обикновено сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо. Лошото е, че кметът не направи опит да промени, прекрати или да направи нещо, свързано с боклука, а чакаше да стане криза, каза още лидерът на МЕЧ.

За съжаление, темата с потопа не присъства в дневния ред на управляващите, отбеляза също Василев. Топката се прехвърля от местната към държавната власт, а истината е, че хората с имоти там остават без къщи, добави той.

В отговор на коментар от Румен Христов, който предложи президентът да няма право да участва в политиката две години след края на мандата си, Василев заяви, че "Христов е вестоносец на умрял субект – СДС". "Говори неща, които никого не го интересуват. С неговото отзоваване да приключи мъчителното съществуване на втората част от абревиатурата на ГЕРБ", допълни Василев.