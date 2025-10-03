Следващата седмица ще започне ремонт на най-компрометираните участъци от пътя Вакарел - Белица

През следващата седмица ще започне машинно изкърпване на най-компрометираните участъци от асфалтовата настилка на път III-801 Вакарел - Белица, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Срокът за изпълнение на дейностите е до 31 ноември, посочиха от АПИ и добавиха, че се очаква работата да бъде завършена в по-кратки срокове.

При изпълнение на дейностите трафикът няма да бъде спиран, а ще преминава двупосочно в лентата, в която не се работи. Ремонтът ще започне с машинно изкърпване на най-компрометираните участъци от пътя Вакарел - Белица, за да се осигури безопасността на движение.

В момента се изработва технологичен проект за ремонт и на цялото 25-километрово трасе, допълниха от агенцията. През последните три години по трасето на републиканския път са изпълнявани дейности по програмата за текущ ремонт и поддържане - извършвани са машинни кърпежи, премахване на излишната крайпътна растителност, подравняване на банкети и почистване на окопи. В началото на 2025 г. беше възложено изготвяне на технологичен проект за превантивен ремонт на целия 25-километров път между Вакарел и Белица, като срокът за разработването му е до декември 2025 г. Целта е при готов проект ремонтните дейности да бъдат реализирани през 2026-2027 г. Трасето е в експлоатация от 60-те години и основен ремонт до момента не е изпълняван, припомниха от АПИ.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

По-рано днес беше въведена временна организация на движението по автомагистралите „Тракия” и „Хемус“, през прохода Петрохан и пътя Лакатник - Долна Бела Речка.