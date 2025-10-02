Община Омуртаг инвестира над 1,6 млн. лв. в ремонт на пътна инфраструктура в четири населени места. Това става възможно с реализирането на проекта, финансиран от Държавен фонд „Земеделие“, съобщават от общинското ръководство в Омуртаг.

Проектът „Рехабилитация (реконструкция) на пътища в община Омуртаг“ ще се реализира по Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България 2023-2027. Предстои провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител, посочи за БТА заместник-кметът Радостина Дончева. Очаква се изпълнението на проекта да започне през следващата година.

Кметът на Омуртаг Джунейт Йонузов подписа договор за предоставяне на изцяло безвъзмездно финансиране в размер на 1 673 349 лв. С парите ще се ремонтират пътни участъци в селата Беломорци, Българаново и Могилец, както и в местността Връбница.

Основната цел на проекта е да се подобрят условията за живот и достъпността в селските райони чрез модерна, сигурна и удобна пътна инфраструктура, обясниха от администрацията.