Подробно търсене

Родопският драматичен театър откри новия творчески сезон с премиера на „Крилете на вестителя“

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Родопският драматичен театър откри новия творчески сезон с премиера на „Крилете на вестителя“
Родопският драматичен театър откри новия творчески сезон с премиера на „Крилете на вестителя“
Снимки: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Смолян,  
28.09.2025 20:58
 (БТА)

Родопският драматичен театър "Николай Хайтов" откри новия творчески сезон с премиера на „Крилете на вестителя“. Спектакълът по стихове на Борис Христов бе поставен пред смолянската публика. 

Движение, танци и размисли за онези неща, които все по-рядко си позволяваме, представи разширеният актьорски състав, който включва и непрофесионални актьори от читалищата в Чепеларе и Раковски. В постановката поезията на Борис Христов не дава готови отговори, а пита – какво се случва с нежността, с мечтите ни, с полета на душата. 

Направихме спектакъла за около месец и с него успяхме да спрем за миг, да чуем тишината, да усетим близостта помежду си, да си върнем изгубеното усещане за красота и светлина в самите нас, каза за БТА Катя Петрова, която отговаря за връзките с обществеността на театъра. 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Режисьор е Иванка Шекерова, ръководител – Мариан Бозуков, а музиката е на Иван Пичуров. Участват актьорите Божана Мановска, Преслава Георгиева, Борис Хаджийски, Искра Йосифова, Васил Читанов, Ива Караманчева, Велизар Емануилов, Костадин Беленозов, Евгени Паунов, Стоян Пенсов, Полина Табакова.

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:24 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация