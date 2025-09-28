Родопският драматичен театър откри новия творчески сезон с премиера на „Крилете на вестителя“

Родопският драматичен театър "Николай Хайтов" откри новия творчески сезон с премиера на „Крилете на вестителя“. Спектакълът по стихове на Борис Христов бе поставен пред смолянската публика.

Движение, танци и размисли за онези неща, които все по-рядко си позволяваме, представи разширеният актьорски състав, който включва и непрофесионални актьори от читалищата в Чепеларе и Раковски. В постановката поезията на Борис Христов не дава готови отговори, а пита – какво се случва с нежността, с мечтите ни, с полета на душата.

Направихме спектакъла за около месец и с него успяхме да спрем за миг, да чуем тишината, да усетим близостта помежду си, да си върнем изгубеното усещане за красота и светлина в самите нас, каза за БТА Катя Петрова, която отговаря за връзките с обществеността на театъра.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Режисьор е Иванка Шекерова, ръководител – Мариан Бозуков, а музиката е на Иван Пичуров. Участват актьорите Божана Мановска, Преслава Георгиева, Борис Хаджийски, Искра Йосифова, Васил Читанов, Ива Караманчева, Велизар Емануилов, Костадин Беленозов, Евгени Паунов, Стоян Пенсов, Полина Табакова.