Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
28.09.2025 16:10
Граждани на Търговище гледаха заедно финалния мач на Световното първенство по волейбол между България и Италия.

Срещата бе излъчвана на живо на голям екран при кафене в централната част на областния град. В събота, след успешното представяне на българските национали в полуфиналния кръг на турнира, ръководството на Община Търговище покани гражданите "всички заедно да изразим подкрепата си към младия тим и заедно да съпреживеем емоциите за историческия финал на Мондиала".

За събралите се бяха предвидени трикольорни знаменца, а най-активните се бяха подготвели и с лични големи знамена, които развяваха в победните сервиси на българския отбор. Впечатление направи, че сред дошлите в центъра на града имаше много млади хора, включително и семейства с малки деца. Всички заедно се вълнуваха при сполучливите отигравания на родните волейболисти и съжаляваха при загубена точка.

Особено въодушевление се усети след спечеления от българите трети гейм мача, след като италианците вече водеха в резултата с два на нула гейма.

Въпреки крайния резултат, търговищенци аплодираха бурно българския волейболен тим, който класира страната ни на второ място на Световното първенство.

