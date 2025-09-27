Колко важно е да подкрепиш дете в труден момент и да го приемеш у дома, разказаха младеж, приемна майка и експерт

Приемната грижа може да е убежище, където детето да намери спокойствие, да бъде обгрижвано и да расте уверено. Около това мнение се обединиха младеж, който е бил в приемна грижа, експерт по темата и жена, която е била приемна майка. За приемната грижа и спокойствието, което получава в приемното си семейство, разказа за БТА Огнян, чиято история е част от изложбата „ПроменениТе“. Експозицията бе открита през лятото в Централните хали. Тази седмица изложбата бе показана и във фоайето на Народното събрание.

Изпълнителният директор на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) Александър Миланов заяви за БТА, че трябва да се споделят добрите примери на деца от приемни семейства, за да се види как те са получили шанс за по-добро бъдеще.

Вера Колешева, която от няколко години е приемна майка, потвърди, че при невъзможност да е с биологичните си родители или с други свои близки, приемната грижа може да е единственото спасение за съхраняване на живота и психиката на детето.

Грижа в семейна среда

Огнян вече е на 19 г. и може да сподели част от своя път. Бях в приемна грижа общо пет години, като това се наложи заради различни обстоятелства, посочи той. Не знаех какво да очаквам, когато отидох в дома на приемна майка, която аз наричам леля, разкри Огнян. Той сподели, че е имал две сестри и един брат, които също е трябвало да напуснат биологичното семейство. Разбрах какво е истинско семейство, получих възпитание и грижа, каза Огнян. Приемната грижа ми даде много, леля ми ме научи и на увереност, категоричен е младежът, който е получил шанс за нов живот във Видин.

Днес Огнян е успял да се реализира професионално – да бъде барман. В Професионалната гимназия по туризъм е бил насочен към тази професия. Участвал е в конкурси и състезания за напитки, като доразвива своите умения. Огнян е бил поканен да работи като барман в столично заведение през лятото. Той ще учи в Университета по хранителни технологии в Пловдив, специалност „Хотелиерство и ресторантьорство“, а мечтата му е да има собствен хотел на брега на морето.

Огнян пожелава на децата и младежите в приемна грижа да не губят кураж и да се доверяват на своите приемни семейства. Искам да им кажа и да не спират да учат, защото това ще им отвори врати, ще им даде знания и ще им позволи да мечтаят, сподели младежът.

Сигурност и принадлежност

Приемната грижа е човещина, възможност за подкрепа, каза за БТА Вера Колешева, която е била приемна майка. Преди да пристъпи към тази роля, тя е социален работник, участвал в изготвянето на Закона за закрила на детето и на методиките на алтернативи на институционалната грижа.

Приемната грижа дава на децата сигурност и чувство за принадлежност, смята Колешева. По думите ѝ изоставените деца страдат, чувстват се виновни, понякога са гневни и ядосани. Приемната грижа може да успокои страховете им и да им помогне да разберат, че не носят вина за това, което се е случило, каза Колешева. Тя им дава сигурност и им помага да вървят напред, добави тя.

Най-доброто за всяко дете е да расте в семейство, защото семейството задава рамката на семейната грижа. В специализираните институции има групова среда и семейната топлина не може да бъде усетена, обясни Колешева. Тя обърна внимание и на друг важен аспект - приемната грижа може да бъде мост към осиновяването и да подпомогне този процес.

Вера Колешева става приемна майка през 2000 г. на 9-годишно момче, което е било настанено в институция. Бях приемен родител на заместваща грижа, което означава, че вземах детето в петък, събота и неделя, а в понеделник го връщах в институцията, разказа тя. Колешева уверява, че трите години, в които се е грижила за детето, са били изключително важни, защото е променило живота му към по-добро. Връзката между двамата не е прекъсната, въпреки че се разделят в даден момент.

Нужни са повече внимание и подкрепа за приемните семейства, за да може повече деца да получават семейна среда вместо да растат в институции, каза също Колешева.

Приемното семейство дава надежди и мечти

Александър Миланов също смята, че трябва да има повече разбиране към приемните родители. Трябва да има и сигурност, защото в момента те работят основно на граждански договори и често остават без право на болнични, майчинство или пенсия, коментира той. Според него не може да се определи трудов договор, защото грижата за дете не е 8-часова работа. Държавата трябва да създаде механизъм за социална защита, както го направи за личните и социалните асистенти, посочи експертът. По думите му трябва да се работи и за това да има повече приемни родители.

Приемната грижа не е само работа на социалните работници и приемните родители. Тя е грижа на цялото общество, смята Миланов. Според него е нужно да се обърне повече внимание на положителните примери, за да се разбере колко важна е приемната грижа.

Изложбата на Националната асоциация за приемна грижа показва истории на деца, които вече са навършили 18 г. и могат да излязат от анонимност. В кратки видеа някои от младежите разказват за своята съдба, отправят и послание към своите приемни родители. Не всичко е приятно, в някои истории се говори за насилие, убийство, сексуално насилие, каза Миланов. Сред тези младежи има невероятни деца – умни, талантливи, със своите мечти. Те заслужават техните успехи да бъдат видими, а не скрити, подчерта той.

Александър Миланов коментира, че младежите, които напускат приемната грижа или специализираната институция след навършване на пълнолетие могат да бъдат уязвими и затова се нуждаят от подкрепа за независим живот.