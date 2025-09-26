Общинският съвет във Ветово заседава извънредно заради ВиК дружеството в Русе

Промяна на дневния ред на свиканото на 30 септември 2025 г. общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе ще разгледат на днешното си извънредно заседание общинските съветници във Ветово. Това сочи докладна записка на председателя на Общинския съвет Бюлент Салимов, публикувана на страницата в интернет на местната администрация.

В нея той информира, че на 19 септември е получено писмо от ВиК – Русе за промени в дневния ред на свиканото общо събрание на съдружниците на дружеството. От приложено към докладната записка писмо става ясно, че министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в деня, в който реши да промени предварително планираната смяната на директора на ВиК-Русе инж. Илиан Милев на 16 септември, е предложил нова промяна. Според нея в дружеството следва да влезе нов съдружник - „Български ВиК холдинг“ ЕАД , гр. София. Справка в Търговския регистър сочи, че по същество едноличен собственик на капитала на столичното дружество е българската държава чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството. Според неговото предложение следва да се прехвърли правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство върху 205 032 дружествени дяла с номинална стойност 1 лев всеки един, представляващи 51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- гр. Русе, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София. Предлага се още държавата да бъде представлявана в русенското дружество не от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а от "Български ВиК Холдинг“ ЕАД – София.

Според предложението на Салимов на днешното си заседание общинските съветници ще разгледат възможността представителят на Община Ветово на общото събрание на ВиК дружеството в Русе да подкрепи промените в него, като „при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на община Ветово“. Салимов предлага още местната община да бъде представена от кмета Мехмед Мехмед, който при невъзможност да присъства да бъде заместен от директора на местната дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси“ Пламен Пенчев.