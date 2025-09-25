Общински съвет - Габрово одобри решение за даване на право за строеж на нов православен храм в Габрово.

Общинските съветници одобриха и решение за даване на право за строеж на православен параклис в габровското село Янковци.

В началото на заседанието народният представител от „Възраждане“ Даниел Петров се обърна към Общински съвет – Габрово, като обърна внимание на поголовната, по думите му, продажба на недвижими имоти, собственост на Община Габрово и на наредбата за спортните имоти в общината.

Петров посочи, че общинските имоти трябва да се пазят и да не се продават, за да се ползват от хора в нужда, а относно наредбата за ползване на спортните имоти той посочи, че всички трябва да имат равен достъп до тях.

Дебати предизвика точката за приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2024 г., но беше одобрена от общинските съветници.

Единодушно бе прието решение за финансово подпомагане на участниците в младежки обмен между Габрово и град Цюенджоу в Китай.

„За“ гласуваха на първо чете общинските съветници и за наредба за изменение и допълнение на наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти на територията на община Габрово.

Общински съвет - Габрово даде съгласие и за учредяване безвъзмездно право на ползване на имоти на Сдружение „Социален диалог 2001“, Сдружение „Спортен карате клуб „Киокушин”– Габрово“, Фондация „Обществен дарителски фонд” Габрово, Сдружение „Женско благотворително дружество „Майчина грижа”.