Комисия от Димитровград ще преговаря за преместване на Музея на социалистическото изкуство от София, решиха общинските съветници

Темата единственият по рода си у нас Музей на социалистическото изкуство към Националната художествена галерия да бъде преместен от София в Димитровград бе една от най-дискутирани по време на заседанието на димитровградския Общински съвет.

Дебатът, който продължи час, беше породен от внесената от общинския съветник Иван Евлогиев докладна за приемане на декларация от страна на Общинския съвет, че се обединява около решението за преместване на музея в южния град.

Музеят дава възможност да се види официалното изкуство в периода 1944-1989 година, се посочва в докладната. Сред аргументите за промяна е, че с преместването на музея Димитровград ще придобие не само по-висок статут като културно-историческа дестинация в национален, но и в европейски мащаб. В аргументацията си вносителят на предложението припомня, че самият Димитровград е архитектурен паметник от времето на социализма и е член на "АТРИУМ - Архитектура на тоталитарните режими на XX век и урбанистичен мениджмънт" (ATRIUM) към Съвета на Европа.

Имаме достатъчно площадки за разполагане на експозициите, но е важна строгата организация за което трябва да се направи пътна карта кака ще се постигнат набелязаните резултати, каза вносителят на докладната Еван Евлогиев, който е от съветническа група „Алтернативата“.

Кметът на Димитровград Иво Димов каза пред общинските съветници, че подкрепя идеята, но за осъществяването ѝ трябва внимателен подход. От водените предварителни разговори по темата изводът му е, че финансирането за толкова голям проект би могло да се осъществи единствено през държавния бюджет. Кметът изрази мнение, че залагането на средства през следващата година би било трудно предвид това, че бюджетът на държавата се гледа "под лупа" заради сериозните предизвикателства, които трябва да покрие. "Едно такова решение трябва да бъде първо коментирано, и то внимателно, на национално ниво. Темата е деликатна в обществото и заради това трябва да се направи информационна кампания. Всичко останало е популизъм и празни приказки“, каза още Иво Димов.

Друг от съветниците от „Алтернативата“, който е и бивш кмет на Димитровград - Стефан Димитров, също посочи, че без държавата този проект не би могъл да се осъществи.

В крайна сметка съветниците се обединиха в приетата декларация, съгласно Закона за закрила за развитие на културата, Закона за културното наследство и Закона за паметниците и музеите, за преместване на музея в Димитровград, като само един от 31 гласували даде вот "въздържал се", а против нямаше. Те избраха и временна преговорна седмчленна комисия, чийто председател ще е Иван Евлогиев. В нея ще участват още представител на общинската администрация, определен със заповед на кмета, директорът на Исторически музей – Димитровград и съветниците Венета Стоянова от "Възраждане", която е историк, Сашо Спасов от "БСП за България", скулпторът Гроздан Грозев, който е представител на ГЕРБ, и литераторът Снежана Ангелова от Съветническа група "Алтернативата".