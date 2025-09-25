Общинските съветници в Горна Оряховица приеха няколко отчета и предложения за промени в бюджета

Няколко отчета и предложения за промени в бюджета приеха общинските съветници в Горна Оряховица на заседанието си.

Първо Общинският съвет одобри отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 31 декември 2024 г. Според анализа на изпълнение на приходите и разходите с държавен характер годишният план на приходите с държавен характер към края на миналата година е достигнал 49 977 961 лева. Общото изпълнение е 45 910 975 лева, което е 92 процента от годишния размер на бюджета за държавни дейности. За 2024 г. получената обща субсидия за държавни дейности е в размер на 40 167 439 лева и спрямо годишния план, представлява 100 процента.

Според анализа на изпълнение на приходите и разходите с общински характер, въпреки че планът на приходите е увеличаван няколко пъти през 2024 г., за отчетния период от имуществени данъци и неданъчни приходи са постъпили 16 425 000 лева, което представлява 118 процента от годишния им размер.

На заседанието беше приет отчета за изпълнение на Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост за 2024 г., който показва, че за периода няма постъпления от приватизационни сделки и няма извършени разходи. Наличните средства от приватизация към 30 юни 2025 г. са в размер на 49 108 лева.

Общинските съветници приеха още отчета за изпълнение на строителната програма на община Горна Оряховица за първото шестмесечие на тази година, отчета на Общинско предприятие „Поддръжка на пътната инфраструктура и озеленяване“ за същия период, както и отчета на Общинско предприятие „Обреди“ за полугодието.

На сесията беше дадено разрешение за формиране на маломерни паралелки в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Горна Оряховица. Те ще са две за седмокласници, като едната ще е с 11 ученици, а другата с 15. Дофинансирането им ще е за сметка на бюджета на съответното учебно заведение.

Към Общинския съвет, по предложение на неговия председател Огнян Стоянов, беше създадена постоянна етична комисия в състав от седем души, на която се възлага да изготви проект на Етичен кодекс на общинския съветник в Горна Оряховица.

На сесията беше одобрено предложението за преместване на петъчния пазар (битак) в града на мястото, на което се организира и провежда фермерския и занаятчийски пазар.

Общинските съветници дадоха своето съгласие за поставяне на паметна плоча върху сградата на здравната служба в село Драганово по предложение на кмета на населеното място инж. Иван Кишев. Тя ще е в памет на д-р Петър Шилев, който е упражнявал цялата си 40-годишна медицинска практика на територията на селата Драганово, Стрелец и Паисий. Средствата за изработване на възпоменателната плоча са събрани чрез дарителска кампания.

Една от точките в дневния ред беше свързана с вземането на решения за участието на представител на общината в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия обслужваща „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД. Той е упълномощен да гласува „за“ приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново за 2026 г. в размер на 35 000 лева. По същия начин представителят на общината трябва да гласува и за даване на предварително съгласие „ВиК Йовковци“ да поеме финансово задължение за осигуряване на средства с общ размер не повече от 66 140 979 лева за покриване на собственото самоучастие и недопустимите разходи, необходими за изпълнение на одобреното проектно предложение. То включва 21 941 759 лева инвестиционен кредит за съфинансиране и 44 199 220 лева за недопустими разходи.

Няколко от точките в дневния ред на заседанието бяха свързани с продажба на имоти, прекратяване на съсобственост, сключване на предварителни договори за прехвърляне, отдаване под наем и отстъпване право на строеж на гаражни клетки. Имаше и такава за опрощаване на задължения за плащане на наем по договор. Беше одобрено актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 г. на Община Горна Оряховица. Определено бе и помещение за безвъзмездно ползване за нуждите на Доброволно формирование „Раховец“ в Горна Оряховица.

На сесията бяха избрани общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда да Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец октомври 2025 година.

Дискусия предизвика точката, свързана с прекратяване на сключени между „Индустриален парк - Ряховец“ и Клавдия Григорова-Ганчева. За член на Съвета на директорите временно е назначен Кирил Кирилов, до провеждането на конкурс.

Питанията на общинските съветници бяха свързани с ремонтите на уличната мрежа, безводието, поддръжката на парковете, проблемите с паркирането, организацията на движението, медицинското обслужване в малките населени места и еднократните помощи за раждане на дете.