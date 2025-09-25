Двама мъже са задържани за причиняване на пожар в местността Аязмото край Бургас

Двама мъже (на 36 г. и 42 г.) са задържани във връзка с възникнал пожар в местността Аязмото край Бургас, в близост до манастир "Света Богородица", при който са изгорели около 150 декара пасища и тревни площи. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Сигнал за пожара е подаден малко след 13:00 часа вчера. По първоначални данни, непосредствено преди пожара, свидетел е забелязал двамата мъже да извършват селскостопанска дейност в района. Там те косили тревни площи с трактор. Предполага се, че пожарът е възникнал в резултат на небрежност при работа с машината. В потушаването му са участвали няколко екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас.

Двамата бургазлии са установени и задържани от служители на Четвърто Районно управление – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

През август във връзка с пожара във вилната зона на Българово, бе задържан друг мъж. Тогава огънят засегна около 20 постройки.