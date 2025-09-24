България и Япония са обединени от споделени демократични ценности и стремеж към мир, заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов

България и Япония са обединени от споделени демократични ценности, стремеж към мир и уважение към международния ред, основан на правила, заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Запрянов се срещна днес със заместник-министъра на отбраната на Япония Йозо Канеко.

Двамата обсъдиха двустранното сътрудничество в областта на отбраната. Двете страни дадоха висока оценка на двустранните отношения и на потенциала за развитие на сътрудничеството в киберсигурността, високите технологии и военното образование. Сред темите на срещата бяха състоянието на средата за сигурност, възможностите за участие на японски представители в инициативи за сигурността в Черно море, в тристранни или многостранни учения на въоръжените сили. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество в подготовката за реакция при кризи. Акцент беше поставен и върху противодействието на дезинформацията и хибридните атаки в области, свързани с отбраната.

Заместник-министър Канеко е на тридневно посещение в България, в рамките на което се срещна със заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев, посети Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, както и Военната академия „Г. С. Раковски“, където изнесе лекция на тема „Сигурността в Тихоокеанския регион“, информират от Министерството на отбраната.

Радостин Илиев и Йозо Канеко обсъдиха вчера развитието на индустриално-отбранителното сътрудничество и военното образование.