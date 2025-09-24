Възрастни и хора в нужда от Кюстендил ще бъдат зарадвани с подаръци преди Празника на плодородието

Днес от Общината в Кюстендил започнаха традиционната си социална кампания сред възрастни и хора в нужда преди предстоящия Празник на плодородието, който започва в петък.

Общо сто души от града и селата в района ще бъдат зарадвани с пакети, съдържащи печива, плодови сокове, произведени от кюстендилски плод, плодове. В кампанията участват общинското предприятие "Ученическо хранене", Младежкият център, Младежкият консултативен съвет и социалните услуги към общината.

Първа днес подарък получи 99-годишната баба Стана от Кюстендил, която беше приятно изненадана от неочаквания подарък, предаден ѝ лично от кмета Огнян Атанасов.