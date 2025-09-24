Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Възрастни и хора в нужда от Кюстендил ще бъдат зарадвани с подаръци преди Празника на плодородието
БТА, Кюстендил - кампания - празник. Кметът Огнян Атанасов (вляво) зарадва с подаръци 99-годишната баба Стана, преди Празника на плодородието. Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Кюстендил,  
24.09.2025 11:20
 (БТА)

Днес от Общината в Кюстендил започнаха традиционната си социална кампания сред възрастни и хора в нужда преди предстоящия Празник на плодородието, който започва в петък.

Общо сто души от града и селата в района ще бъдат зарадвани с пакети, съдържащи печива, плодови сокове, произведени от кюстендилски плод, плодове. В кампанията участват общинското предприятие "Ученическо хранене", Младежкият център, Младежкият консултативен съвет и социалните услуги към общината.

Първа днес подарък получи 99-годишната баба Стана от Кюстендил, която беше приятно изненадана от неочаквания подарък, предаден ѝ лично от кмета Огнян Атанасов.

/ВД/

