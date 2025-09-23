Подробно търсене

В Пловдив пуснаха движението по ремонтираното и обновено Кукленско шосе

Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова
Снимка: Община Пловдив
Пловдив,  
23.09.2025 13:45
 (БТА)

Изцяло ремонтираното Кукленско шосе в Пловдив е отворено за движение от тази сутрин, след като през уикенда бе рехабилитирана и последната отсечка в района на Митница – Пловдив, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. С това приключва обновяването на една от входно-изходните артерии на града заедно с прилежащата инфраструктура – тротоари, бордюри, подземни комуникации, посочва кметът на Пловдив Костадин Димитров, цитиран в съобщението. 

Изключение прави единствено кръстовището с улица „Индустриална“, което ще бъде ремонтирано едва след като бъдат положени комуникациите по проекта на ВиК за Южния обходен колектор. От фирмата-изпълнител заявиха, че до две седмици при подходящи атмосферни условия ще бъде положена маркировка на най-новите участъци, ще бъдат извършени и довършителни дейности по средната ивица и тротоарните настилки, посочват още от общината. 

 БТА припомня, че в края на август кръстовището на бул. „Кукленско шосе“ и ул. „Скопие“ бе асфалтирано в две поредни нощи.

Реконструкцията на бул. "Кукленско шосе" е на стойност 1,5 млн. лева.

/ТТ/

