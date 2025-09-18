Темите за психология на човека, инвестиции и иновации ще бъдат обсъдени в Пловдив на конференция за безопасна пътна инфраструктура

Темите за психология на човека, съдебна практика, стратегии, инвестиции и иновации ще са сред акцентите на Единадесетата национална конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“, която беше открита днес в Пловдив. Тя се провежда на 18 и 19 септември 2025 г. в Гранд хотел "Пловдив". Събитието е най-авторитетният форум, свързан с пътната инфраструктура и безопасността на движението по пътищата, и се организира от Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“.

В двудневната програма на събитието са заложени презентации и лекции на експерти в сферата на пътната инфраструктура, както и дискусии с участниците относно безопасността на движението. Основната цел на организаторите е да бъде създадена платформа за диалог и сътрудничество в сферата на безопасността по пътищата чрез споделяне на добри практики, научни постижения и иновативни решения, чрез които да бъде намален броят на жертвите и тежко ранените в резултат от катастрофите в България.

Официални приветствия към участниците отправиха Димитър Недялков, заместник-министър на транспорта и съобщенията, Тони Тодоров, заместник-министър на вътрешните работи, Kристоф Никодим, представител на Пътната федерация на Европейския съюз (ERF), и Дамян Владинов, генерален секретар на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL.

"Такива конференции се организират много на брой през годините, но не постигаме добри резултати. Ние като хора, работещи в Министерството на вътрешните работи, започнахме да обръщаме внимание на това да обучаваме децата, да говорим ежедневно с тях. Да ги учим кое е добро и кое е лошо", каза по време на откриването Тони Тодоров.

Придвижвайки се няколко пъти по автомагистрала "Тракия", се вижда, че скоростта, с която се движат автомобилите, е съобразена. Всеки трябва да бъде отговорен и да възпитаваме нашите деца в това да ценим човешкия живот - както собствения си, така и на хората около нас, добави Тодоров.

Настоящото издание на конференцията е с международно участие. В първия панел са заложени лектори от Германия, които ще представят теми, свързани с пътните настилки, геометричните характеристики на пътищата, както и с ефективния контрол на пътното движение. Участие в конференцията взимат около 250 делегати, на които форумът ще предостави възможност за диалог с всички заинтересовани страни - държавната администрация, неправителствения сектор, академичните среди, както и представители на бизнеса.