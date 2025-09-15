Магистрати наложиха мярка "задържане под стража" на мъжа, който насочи газов пистолет срещу шофьори на линейки

Районният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо мъжа (51 го.), заплашил с газов пистолет двама шофьори на линейки. Това съобщиха от съда.

Инцидентът стана на 12 септември в района на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в крайморския град. 51-годишният мъж е нападнал двама водачи на линейки, които се придвижвали по-бавно заради извършвани ремонти.Тъй като не е можел да премине, мъжът излязъл от автомобила си и извадил метална тръба, с която започнал да удря линейките.Първоначално мъжът е нанесъл удари с тръбен ключ на единия от шофьорите и по линейката, а след това с колата си блъснал и деформирал вратите на двата специализирани автомобила.

Обвиняемият е отправил и закани с убийство към шофьорите, насочвайки към тях полуавтоматичен газ-сигнален пистолет. Според прокуратурата заканите са породили основателен страх у потърпевшите.

Престъпленията са квалифицирани като непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и извършени с изключителна дързост.

Определението на Районен съд – Бургас подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.