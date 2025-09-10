Военнослужещи от Сухопътните войски продължават да участват в гасенето на пожара в Национален парк „Рила“, съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната. Продължават действията на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия при пожар, на 3-ти механизиран батальон-Благоевград, от 3-то бригадно командване, в състав от 20 военнослужещи с 1 брой техника, с ръководител старши лейтенант Иван Дуков. Усилията на военнослужещите са насочени към овладяването на големия горски пожар под връх Исмаилица, на територията на Национален парк „Рила“.

На този етап пожарът на територията на Национален парк „Рила“ е засегнал 2600 декара. Това съобщи за БТА директорът на парка Красимир Андонов. Той уточни, че онзи ден в късния следобед е преваляло локално дъжд с градушка. Валежът не е бил много, но по думите му е помогнал значително за спирането на разрастването на пожара през нощта.

Преди дни хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара.

Пожарът възникна на 28 август в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново.