Екипи на пожарната гасят пожар в местността Равна на Рила планина

Втори ден екипи на пожарната гасят пожар, който е възникнал вчера в местността Равна на Рила планина, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Кюстендил.

На терен работят екипи от Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Рила, Дупница и Кюстендил, както и екипи на Природен парк „Рилски манастир“, Доброволно формирование „Рилски орли“ от Община Рила и от Рилската Света обител.

От пресцентъра на ОДМВР казаха за БТА, че пожарът е възникнал малко преди 14:00 ч. на 4 септември и се намира на 1800 м надморска височина, като огънят е обхванал около 300 кв. м низово иглолистна гора. Към момента екипите са направили полоса, с която да го ограничат, а площта на пожара се е увеличила с около 50 метра.

Поради трудния терен гасенето се осъществява на ръка, има паднали дървета. На място са изпратени три противопожарни екипа от РСПБЗН в Рила и Кюстендил, както и служител на частно горско стопанство.