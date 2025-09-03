При катастрофи в страната за изминалото денонощие са пострадали 22-ма души, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 17. Няма загинали.

В София са станали две тежки и 22 леки катастрофи. Има двама пострадали.

От началото на месеца 45 души са ранени при 39 тежки пътнотранспортни произшествия. От началото на годината при 4539 катастрофи са загинали 283 души и са ранени 5718.

В сравнение с данните за същия период на миналата година се отчитат 18 загинали на пътя по-малко.