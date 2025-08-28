Подробно търсене

Задържаха 30-годишен мъж като съпричастен в телефонна измама в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: Пресцентър МВР
Стара Загора,  
28.08.2025 16:06
Мъж на 30 години е задържан за срок до 24 часа като съпричастен в телефонна измама за 9500 лева, станала в началото на седмицата в Стара Загора. Това съобщиха в информационния бюлетин на Областната дирекция на МВР, публикуван на сайта на дирекцията.

Оттам уточняват, че след оперативно-издирвателни действия е установено, че мъжът е получил сумата от 88-годишна жена. След обаждане по телефона пострадалата била заблудена, че помага на полицейска операция за залавянето на престъпници. По тази причина тя оставила парите на паркинг на търговска верига в града. По късно подала сигнал, че е станала жертва на телефонни измамници.

Това е пореден случай на телефонна измама. В средата на юни жена на 51 г. от Стара Загора предаде на непознат мъж над 3400 лв., а възрастна двойка от Стара Загора – над 11 хиляди лева на телефонни измамници.

