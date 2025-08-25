Силен вятър и натежала листна маса са причинили прекършването на 50-годишния чинар в центъра на Благоевград

Силен вятър и натежала от дъждовна вода листна маса са причинили прекършването на 50-годишния чинар в центъра на Благоевград, сочат резултатите от експертно обследване на дървото. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Стъблото на голямото дърво от вида чинар се прекърши в началото на август.

От общинския пресцентър посочват, че компрометираната част ще бъде обработена с полиуретанова смола, което ще даде възможност за дългосрочно възстановяване на чинара. Предвижда се санитарна резитба, с което да бъде олекотена короната на дървото, а целта е да се подпомогне правилното формиране и сгъстяване на короната и да се повиши устойчивостта на дървото, съобщават още от Общината.