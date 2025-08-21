Висше образование се изисква за 23 свободни работни места, обявени в бюрата по труда в Търговищка област. Търсят се учители, счетоводители, експерт „Програми и проекти“ и експерт в специалност „Архитектура, строителство и геодезия“, музеен уредник и екскурзовод, геолог, геодезист, електромеханик и др., показва седмичната справка за свободните позиции в област Търговище.

Най-много свободни работни места са обявени в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) в Търговище – общо 76. За повече от половината от тях не е посочени конкретно изискване за образователно-квалификационна степен. Хора без образование могат да кандидатстват за перачи и пакетировачи. С начално образование могат да бъдат кандидатите за работници – строителна изолация. Основно образование се изисква при кандидатстване за сервитьор, склададжия, машинист на еднокофов багер и шофьор на специален тежкотоварен автомобил (задължително с документ за правоспособност), гладачи. А средно образование се изисква за кранисти, продавачи, чистач/хигиенист, автобусен шофьор, отчетник на измервателни уреди, касиери, технически сътрудник и отговорник спомагателни дейности.

Висше образование се изисква при кандидатстване за счетоводител и експерт „Програми и проекти“. За учител в група за целодневна организация на учебния ден (пети – седми клас) и за трима учители на деца и ученици с увреден слух в направленията начална училищна педагогика, история и география и биология и химия. При кандидатстването за геолог и геодезист е посочено, че позициите са обявени по чл. 38 от Закона за хората с увреждане (ЗХУ). Сред изискванията за заемане на длъжността се изисква още владеенето на английски език и умения за работа с програмата AutoCAD.

В ДБТ – Попово са обявени 36 свободни работни места, осем от които са за висшисти. Търсят се двама учители по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, музеен уредник и екскурзовод, лекар „Обща медицина“, младши експерт, инженер металург и електромеханик, като последните две за обявени по чл. 38 от Закона за хората с увреждания.

Сред останалите свободни места в Поповско има такива за работник, отглеждащ селскостопански животни и по озеленяване, оператори на преса, електромонтьори, оператори на машини, камериерки, общи работници и други.

За седем от общо 33 обявени свободни места в ДБТ – Омуртаг се изисква висше образование. Те са за счетоводител, специалист „Социални дейности“, учители по изобразително изкуство, английски език, химия и опазване на околната среда, български език и литература, както и за външен лектор със специалност, подходяща за преподавател по физика и астрономия.

Без изискване за висше образование се търсят електромонтьори, сервитьори, общи работници, лични асистенти и домашни помощници, шофьори, куриер, заварчик, готвач и помощник готвачи и други.

За всички работни места трудовите договори са безсрочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е срочен, поясняват от екипа на ДБТ – Търговище.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.