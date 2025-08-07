В Болярово продължава благотворителна кампания в помощ на лечението на 35-годишна жена, необходими са още 33 хил. лева

В Болярово продължава благотворителна кампания в помощ на лечението на 35-годишна жена. С подкрепата на общинската администрация е организиран благотворителен базар под наслов „Заедно за Стела“ с ръчно изработени изделия от потребителите на социалните услуги, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Двудневният базар приключва днес.

По-голямата част от необходимата сума от 45 хил. евро за спешна операция в Турция е вече събрана. Необходими са обаче още 33 хил. лева, уточниха за БТА от Община Болярово. На извънредно заседание Общинският съвет гласува отпускане на 5000 лв. за лечението на 35-годишната жена, която е майка на две деца.

Благотворителната кампания беше подета преди месец, като кметът на Болярово Христо Христов отправи апел за съпричастност към всички, които могат да помогнат. На различни места в града бяха поставени кутии за дарения. На сайта на Общината е обявена и банкова сметка с титуляр Стела Севдалинова.