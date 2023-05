Казанлък е домакин на конференцията за киберсигурност Infosec SEE 2023, съобщават организаторите от COMPUTER 2000 в официалния интернет сайт на събитието. Форумът ще се състои от 16-и до 18 май в Кing’s Valley Medical and SPA Hotel край казанлъшкото село Овощник, а в него ще вземат участие висококвалифицирани експерти от различни държави.

Основната тема на тазгодишното издание на конференцията в “Нови хоризонти в киберсигурността”. Конференцията ще бъде открита на 17 май от министъра на електронното управление Атанас Мазнев, търговското аташе при посолството на САЩ в Република България Хана Каменетски и управителя на компанията организатор Анелия Костадинова, се съобщава още в официалната програма.

Във форума активно ще участва Министерството на електронното управление, съобщават от пресцентъра му. Това е поредната стъпка към утвърждаването на ведомството като мост между IТ общността, бизнеса и Европейския център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността.

На форума Министерството на електронното управление (МЕУ) ще представи информационно пространство, в което всички участници и гости ще могат да се запознаят с дейността на Националния координационен център към МЕУ, чиято основна цел е създаване на българска киберобщност. Центърът подпомага начноизследователските, индустриални и публични органи да създадат по-добро сътрудничество помежду си и има основна роля в подпомагането на българската IT индустрия в участието ѝ в европейски и световни проекти, свързани с киберсигурността и научната дейност в сферата, намирането на партньори и финансиране за проекти в областта.

В InfoSec SEE 2023 ще вземат участие директори и мениджъри в сферата на “Информационна сигурност”, мениджъри по управление на риска, системни архитекти, инженери по сигурността, IT мениджъри, одитори по информационна сигурност, IT компании с фокус киберсигурност.

InfoSec SEE 2023 ще се проведе в хибриден формат - присъствено и с онлайн стрийминг, което ще даде на гостите възможност да участват в конференцията по максимално удобен за тях начин, посочват още организаторите.