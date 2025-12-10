Кабинетът одобри над 1,7 млн. лв. за компенсации на семействата на 2037 деца, които не са приети в държавни или общински детски градини

Кабинетът одобри 1 763 635 лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 2037 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и „Родопи“, съобщиха от правителствената пресслужба.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 15 септември до 31 октомври и ще бъдат преведени по бюджетите на общините. По тази мярка се компенсират семейства на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Кметът Васил Терзиев поиска в края на ноември държавата да обърне внимание на нуждите на София в бюджета за следващата година. Той припомни тогава, че градът трябва да покрие недостиг от 8000 места за деца в детските градини и ясли.

Министерският съвет одобри и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 септември от 31 октомври 2025 г.

Допълнителните трансфери са в общ размер на 2 208 546 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на разходите за периода от 1 септември до 31 октомври 2025 г. Те се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.